L'emergenza Ebola si aggrava | ci sono due vaccini ma nessuno è autorizzato per il virus Bundibugyo

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due vaccini contro Ebola esistono, ma nessuno è approvato per il virus Bundibugyo. L'epidemia si sta diffondendo e le autorità sanitarie stimano che potrebbero passare mesi prima di disporre di un vaccino efficace specifico. Le organizzazioni umanitarie e l’OMS segnalano che la situazione resta critica e senza soluzioni immediate.

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Mentre l'epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo continua a estendersi, l’OMS e le organizzazioni umanitarie avvertono che potrebbero servire ancora mesi prima di avere un vaccino efficace disponibile. A che punto siamo sui vaccini in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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