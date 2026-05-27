L'emergenza Ebola si aggrava | ci sono due vaccini ma nessuno è autorizzato per il virus Bundibugyo
Due vaccini contro Ebola esistono, ma nessuno è approvato per il virus Bundibugyo. L'epidemia si sta diffondendo e le autorità sanitarie stimano che potrebbero passare mesi prima di disporre di un vaccino efficace specifico. Le organizzazioni umanitarie e l’OMS segnalano che la situazione resta critica e senza soluzioni immediate.
Mentre l'epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo continua a estendersi, l’OMS e le organizzazioni umanitarie avvertono che potrebbero servire ancora mesi prima di avere un vaccino efficace disponibile. A che punto siamo sui vaccini in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Congo Ebola Outbreak Sparks Alarm After Hundreds Of Suspected Cases Emerge | APT
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