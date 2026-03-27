Email sul rinnovo della tessera sanitaria | l’allarme del ministero della Salute sulla truffa ecco come difendersi

Il ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante un aumento delle truffe online legate al rinnovo della tessera sanitaria. Secondo le comunicazioni ufficiali, migliaia di persone sono state bersaglio di tentativi fraudolenti attraverso email e siti falsi. L’ente invita i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni per evitare di cadere nelle trappole digitali.

L’allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute e riguarda una nuova ondata di truffe online che sta colpendo migliaia di cittadini italiani. Questa volta i criminali informatici hanno puntato su un documento che tutti possiedono e utilizzano quotidianamente: la tessera sanitaria. Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute e di altre istituzioni sanitarie, invitando i destinatari a procedere con un presunto rinnovo della tessera. Non si tratta di comunicazioni ufficiali, come chiarisce inequivocabilmente il dicastero sul proprio portale istituzionale. Si tratta invece di una campagna di phishing sofisticata, finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili attraverso un meccanismo apparentemente innocuo ma estremamente pericoloso. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Email sul rinnovo della tessera sanitaria: l’allarme del ministero della Salute sulla truffa, ecco come difendersi Articoli correlati False email sul rinnovo della tessera sanitaria: come difendersi dalla truffaNegli ultimi giorni alcuni cittadini hanno ricevuto email che invitano a rinnovare o sostituire la tessera sanitaria. Attenzione alle email truffa sul rinnovo della Tessera Sanitaria: come difendersiMolti utenti stanno ricevendo email che invitano a “rinnovare” la tessera tramite link apparentemente ufficiali, in realtà si tratta di tentativi di... Approfondimenti e contenuti su Email sul rinnovo della tessera... Temi più discussi: Tessera sanitaria, false email sul rinnovo: le istruzioni per difendersi dalla truffa; Truffa tessera sanitaria, come riconoscere la falsa email e difendersi; Truffa della tessera sanitaria: allarme del Ministero della Salute; Truffa della Tessera Sanitaria, false email per rubare i dati: l'allarme del Ministero e come difendersi. Falso rinnovo della Tessera Sanitaria: nuova ondata di phishing via mailUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei cittadini. Questa volta i truffatori ... ilnotiziario.net False mail sul rinnovo della tessera sanitaria, il ministero avverte gli utentiTorna a circolare una nuova truffa online che sfrutta il nome del Ministero della Salute per colpire i cittadini. Questa volta nel mirino c’è la tessera sanitaria: migliaia di utenti stanno ricevendo ... it.blastingnews.com Sono partite centinaia di email fraudolente che chiedevano ai clienti prenotati di versare una caparra: indagini in corso - facebook.com facebook