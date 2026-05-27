Eid al Adha 2026 | cos’è la festa dei musulmani
L’Eid al Adha 2026 è iniziata martedì 26 maggio e durerà fino a sabato 30 maggio. È una delle principali festività del calendario musulmano, che celebra il sacrificio e la disponibilità. La festa si svolge in vari paesi e coinvolge preghiere, sacrifici di animali e momenti di riunione familiare. La sua durata è di cinque giorni, durante i quali vengono osservate tradizioni religiose e culturali specifiche.
È comincia nella serata di ieri, martedì 26 maggio, e proseguirà fino a sabato 30 maggio l’ Eid al Adha, una delle feste più importanti del calendario musulmano. Eid al Adha: ecco cos’è la festa musulmana. La festa di Eid al Adha, detta anche ‘ Festa del Sacrificio ‘, quest’anno è prevista il 27 maggio ma la data può variare nelle varie parti del mondo a seconda degli avvistamenti della luna. La data cambia ogni anno proprio a seconda della luna e segue comunque sempre la conclusione del tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, l’Hajj. La festa è la seconda festività più importante del calendario islamico. Celebra l’assoluta sottomissione a Dio attraverso il ricordo del profeta Abramo, disposto a sacrificare il proprio figlio, Isacco, prima che un angelo lo fermasse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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