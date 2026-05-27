Eid al Adha 2026 | cos’è la festa dei musulmani

Notizia in breve

L’Eid al Adha 2026 è iniziata martedì 26 maggio e durerà fino a sabato 30 maggio. È una delle principali festività del calendario musulmano, che celebra il sacrificio e la disponibilità. La festa si svolge in vari paesi e coinvolge preghiere, sacrifici di animali e momenti di riunione familiare. La sua durata è di cinque giorni, durante i quali vengono osservate tradizioni religiose e culturali specifiche.