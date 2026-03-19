San Giorgio su Legnano | 71enne ha un malore i passanti la salvano grazie al defibrillatore

San Giorgio su Legnano, 19 marzo 2026 – Un uomo di 71 anni ha avuto un malore in strada. I passanti che si sono trovati sul luogo hanno subito chiamato i soccorsi e usato un defibrillatore per rianimarlo. I soccorritori sono intervenuti poco dopo e hanno portato l’uomo in ospedale. La situazione è sotto controllo e le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze.

San Giorgio su Legnano, 19 marzo 2026 – Salvata dalla prontezza di spirito dei passanti e, soprattutto, dalla presenza in zona di un defibrillatore automatico: l’episodio risale alla scorsa settimana, quando a San Giorgio su Legnano una donna di 71 anni che stava camminando nei pressi del municipio è stata colpita da un improvviso malore che le ha provocato un arresto cardiaco. L’intervento. I passanti che hanno notato quanto stava accadendo hanno immediatamente lanciato l'allarme al 112 ma non si sono fermati a questo: alcuni dei presenti, infatti, sono corsi a recuperare il defibrillatore automatico presente nelle vicinanze mentre la sala operativa Areu faceva convergere sul posto la pattuglia della Polizia Locale, anch'essa dotata di Dae. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giorgio su Legnano: 71enne ha un malore, i passanti la salvano grazie al defibrillatore Articoli correlati Battocletti regina del Campaccio: dominio assoluto a San Giorgio su Legnano – Rivivi le emozioni su Sportface TVLa trentina domina la 69ª edizione della classica della campestre, mentre tra gli uomini il successo va al burundese Ntakarutimana con Luca Alfieri... Battocletti regina del Campaccio: bis nel fango e dominio assoluto a San Giorgio su LegnanoLa trentina domina la 69ª edizione della classica della campestre, mentre tra gli uomini il successo va al burundese Ntakarutimana con Luca Alfieri... Contenuti e approfondimenti su San Giorgio Temi più discussi: Gabriele Toia a San Giorgio su Legnano per la chiusura della rassegna Aperitivi in Concerto; Aperitivi in Concerto a San Giorgio; San Giorgio, si è spenta Ambrogina Croci: Un’adorabile chiacchierona; San Giorgio solidale: Aido a scuola, incontro e panchina sui Dca. Aperitivi in Concerto a San Giorgio su Legnano chiude con il recital pianistico di Gabriele Toia il 14 marzoLa musica dal vivo come esperienza condivisa, capace di unire qualità artistica e vicinanza al territorio anima Aperitivi in Concerto, la mini rassegna promossa dalle Scuole di Musica Niccolò Pagani ... ticinonotizie.it Gabriele Toia a San Giorgio su Legnano per la chiusura della rassegna Aperitivi in ConcertoLa rassegna si chiuderà alle 11 nella Sala Consiliare Giacomo Bassi sabato 14 marzo con il recital pianistico di Gabriele Toia ... legnanonews.com L'albero dei dannati della chiesa di San Giorgio a Mandello Lario. Alta quanto una parete, resta un capolavoro del tema dell'inferno. Sull'albero sono appese le anime dell'alta e medio borghesia, notai, nobili, mercanti che in vita hanno ingannato la povera ge - facebook.com facebook