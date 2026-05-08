Viene colto da un arresto cardiaco mentre è al ristorante 52enne salvato grazie a un defibrillatore

Un uomo di 52 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in un ristorante. La sua vita è stata salvata grazie all'uso tempestivo di un defibrillatore disponibile sul luogo. L'intervento rapido di cittadini e sanitari ha permesso di intervenire prontamente e di evitare conseguenze peggiori. Questo episodio evidenzia l'importanza di dispositivi di emergenza accessibili e di una collaborazione efficace tra presenti.

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Una ‘catena’ virtuosa, che coinvolge cittadini e sanitari per tutelare (e soccorrere) la comunità. E' racchiusa in questa frase la ‘filiera’ dell'emergenza che ha permesso di salvare un uomo durante una normale giornata al ristorante. Il momento di svago, infatti, ha rischiato di trasformarsi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Legnano, medico ha un arresto cardiaco dopo il calcetto: salvato da due allenatori col defibrillatore Alunno in arresto cardiaco a scuola, le maestre lo salvano con massaggio cardiaco e defibrillatoreUn alunno di una scuola primaria, in provincia di Firenze, ha accusato un grave malore mentre rientrava in classe dopo il pranzo in mensa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia; Dimesso dall'ospedale viene colto da malore in auto: morto un 78enne; Uomo a terra lungo un sentiero per la Maresana: è un 76enne, poi morto in ospedale; Dramma in paese: fratello e sorella muoiono a poche ore di distanza, malore per un'altra sorella. Viene colto da un arresto cardiaco mentre è al ristorante, 52enne salvato grazie a un defibrillatoreIl Dae era collocato nelle vicinanze. La tempestiva attivazione della rete provinciale per le patologie tempo-dipendenti ha evitato il peggio per il paziente che è stato dimesso dalla Cardiologia dell ... modenatoday.it Fvg. A Pordenone un ciclista viene colto da un attacco cardico. Ma l’intervento di una farmacista con il defibrillatore gli salva la vitaIn attesa dell'arrivo dell'ambulanza, pochi secondi in più si sarebbero potuti rivelare fatali. Ma l'arrivo di Lorenza Liguori è decisivo: alla seconda scarica, l'uomo si riprende. Ho seguito uno ... quotidianosanita.it Mentre percorre la Statale 62 della Cisa, viene colto da shock anafilattico. Lo salva la polizia locale dell’Unione Pedemontana. L’uomo, un 40enne residente nel Parmense, ha prontamente accostato l’auto a bordo strada e, immediatamente, è stato soccorso d - facebook.com facebook