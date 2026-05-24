Legge elettorale sprint del centrodestra | Ok entro giugno Muro opposizioni

(Adnkronos) – Indicazioni di merito. E di metodo. Con una volontà esplicita di accelerare. "Al massimo". Il ministro Luca Ciriani delinea la road map della maggioranza sulla legge elettorale e annuncia che mercoledì i capigruppo del centrodestra chiederanno la calendarizzazione a giugno della riforma, con l'obiettivo di arrivare all'ok a Montecitorio entro la fine del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Per Ciriani referendum sul nucleare 'inevitabile', è polemicaEd è proprio sul nucleare che torna a insistere il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ospite al Festival di Trento. Nel ribadire la speranza dell'esecutivo di poter finalmente ... ansa.it

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