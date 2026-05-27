Il centrodestra spinge per accelerare l'iter della riforma della legge elettorale. I leader della coalizione stanno valutando procedure più rapide per approvare le modifiche, anche senza un accordo completo tra tutte le forze politiche. Al momento, non ci sono conferme su una data precisa, ma si intensificano le consultazioni per definire le prossime mosse. La questione resta al centro delle discussioni parlamentari, con l’obiettivo di arrivare a una decisione in tempi brevi.

AGI - Se l'accordo sulle modifiche da apportare al testo della riforma della legge elettorale è già assicurato, e il centrodestra conferma l'intenzione di procedere a tambur battente – come da indicazione della premier Meloni, tanto più dopo la boccata d'ossigeno arrivata dalle Comunali – con l'obiettivo di incassare il primo via libera entro l'estate, il percorso tecnico è invece ancora sotto la lente d'ingrandimento del centrodestra. Al vaglio le varie ipotesi – emendamenti o testo bis – per decidere lo strumento più adatto a evitare un rallentamento dei tempi prima in commissione e poi in Aula. I punti della riforma su cui sono necessari... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Legge elettorale, il centrodestra freme e studia un iter più veloce

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