Martedì inizia l’iter della riforma della legge elettorale, riprendendo dopo la sconfitta del centrodestra al referendum sulla Giustizia. La modifica rappresenta uno dei punti principali dell’agenda di governo. La discussione parlamentare si svolgerà nelle prossime settimane, mentre si attendono le prime proposte ufficiali da parte dei gruppi politici coinvolti.

All’indomani della sconfitta del centrodestra al referendum sulla Giustizia, riprende l’iter per la riforma della legge elettorale, uno dei cardini del programma di governo di Giorgia Meloni. “Abbiamo annunciato che inizieremo martedì prossimo il procedimento legislativo della proposta di riforma della legge elettorale depositata dal centrodestra e delle altre otto che ci sono in materia elettorale che per regolamento devo abbinare. Poi in commissione sarà adottato il testo base, verrà votato il testo su cui lavoreremo”, ha fatto sapere il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Nazario Pagano (Forza Italia) al termine dei lavori dell’ufficio di presidenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, martedì al via l’iter per la riforma

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