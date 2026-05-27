Legge elettorale Fratoianni | Forzatura In altri Paesi il governo sarebbe considerato un usurpatore

Nicola Fratoianni critica le modifiche alla legge elettorale, definendole una forzatura. Ha affermato che in altri Paesi il governo attuale sarebbe considerato un usurpatore. La discussione sulla legge è prevista per il 26 giugno alla Camera.

Nicola Fratoianni boccia le modifiche alla legge elettorale, il cui testo è stato calendarizzato per il 26 giugno alla Camera. “Non c’è Paese in Europa dove un governo che cambia la legge elettorale a fine legislatura non venga considerato un usurpatore. Sarebbe considerata indecente. È chiaro che siamo di fronte a una forzatura. E a un tentativo di distogliere l’attenzione da costi delle bollette, salari bassi e situazione internazionale”, ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, a margine dell’evento “Justice For Palestine” a Roma. Questo articolo Legge elettorale, Fratoianni: "Forzatura. In altri Paesi il governo sarebbe... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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