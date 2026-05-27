Legge elettorale ecco il testo-bis | salta il ballottaggio e sale la soglia del premio niente preferenze

La maggioranza ha approvato il testo-bis della legge elettorale, eliminando il ballottaggio e aumentando la soglia del premio di maggioranza. Non sono previste preferenze. La modifica è stata confermata dopo aver rispettato l’accordo tra i rappresentanti di maggioranza nelle ultime ore.

La maggioranza alla fine ha messo nero su bianco il testo-bis della legge elettorale. E, almeno in questo primo pacchetto di modifiche, ha rispettato l’accordo raggiunto dai suoi sherpa nelle ultime ore. Il nuovo testo della proposta Bignami, presentato come testo base dai relatori, cancella il ballottaggio, alza dal 40 al 42% la soglia per accedere al premio di governabilità e lascia fuori, come anticipato ieri da Open, il nodo più divisivo: le preferenze. È questo il punto più delicato dentro il centrodestra. Fratelli d’Italia continua a guardare con favore a una reintroduzione, anche parziale, del voto di preferenza. Ma Lega e soprattutto Forza Italia sono contrarie. 🔗 Leggi su Open.online

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