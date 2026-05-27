Legambiente | Rinuncia deposito Gnl conferma che il futuro non è più nei fossili

Il 20 maggio, Edison ha annunciato di rinunciare all'installazione di un deposito di GNL nel porto di Brindisi. Legambiente commenta questa decisione, affermando che la scelta conferma come il futuro non sia più nei combustibili fossili. La notizia viene comunicata tramite una nota del comitato regionale dell’associazione ambientalista. La decisione di Edison si aggiunge ad altre che indicano un cambiamento nelle strategie energetiche legate ai gas fossili.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del comitato regionale di Legambiente in merito alla rinuncia, ufficializzata il 20 maggio scorso, da parte di Edison, di procedere con l'istallazione del deposito di Gnl nel porto di Brindisi.La rinuncia di Edison alla realizzazione del deposito costiero di Gnl. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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