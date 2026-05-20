Edison ufficiale la rinuncia al serbatoio Gnl | Non sussistono più le condizioni
Edison ha annunciato ufficialmente che non procederà più con la realizzazione del deposito di Gnl nel deposito costiero di Brindisi. La decisione è stata comunicata questa mattina tramite una nota stampa da parte dell’azienda. La scelta è stata presa in seguito all’assenza di condizioni favorevoli per portare avanti il progetto, che era stato oggetto di discussioni e valutazioni negli ultimi mesi. La notizia rappresenta una svolta rispetto alle precedenti ipotesi di sviluppo dell’area.
BRINDISI – Il deposito costiero di Gnl non si farà più. La decisione, nell'aria da mesi, è stata ufficializzata stamattina da Edison, attraverso una nota stampa. “Con riferimento al progetto relativo allo sviluppo di un deposito costiero Gnl a Brindisi – si legge nel comunicato - Edison ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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