Legalità solidarietà e servizio alle persone più fragili | riconoscimento per Antonio Giaimis

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento presso la Casa dell’aviatore, sede del circolo ufficiali dell’Aeronautica militare, è stato consegnato un riconoscimento a Antonio Giaimis. La premiazione si è svolta in occasione di un incontro accademico organizzato dalla Norman Academy Inc. L’evento ha sottolineato i valori di legalità, solidarietà e impegno nel servizio alle persone più fragili. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e accademici.

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ROMA - Nello scenario della Casa dell’aviatore, sede del circolo ufficiali dell’Aeronautica militare, si è svolto l’Incontro accademico della Norman academy inc., che ha riunito autorità civili, militari, accademici e personalità del mondo culturale e istituzionale. Una giornata dedicata al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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