Al via il servizio di posta e residenza virtuale per i senza dimora | Così restituiamo dignità e diritti alle persone più fragili

È stato avviato ufficialmente un nuovo servizio di posta e residenza virtuale destinato alle persone senza dimora. L’assessore alle Politiche sociali ha annunciato che questa iniziativa si rivolge a individui in condizioni di povertà estrema, con l’obiettivo di fornire loro un indirizzo stabile e un supporto pratico. Il progetto mira a offrire ai senza dimora un modo per recuperare alcuni diritti di base e risolvere questioni burocratiche legate alla loro condizione.

Prende ufficialmente avvio il servizio di posta e residenza virtuale per i senzatetto. Ne dà notizia l'assessore comunale alle Politiche sociali, Mimma Calabrò, spiegando che si tratta di “un'azione rivolta alle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, con l’obiettivo di garantire.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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