Nasce a Lucera il ' Servizio Sollievo' | interventi domiciliari più rapidi e maggiore supporto a famiglie e persone fragili
A Lucera è stato avviato il 'Servizio Sollievo', un nuovo modello di intervento domiciliare pensato per offrire risposte più rapide e un supporto più efficace a persone fragili, anziani e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. Il servizio mira a garantire una continuità assistenziale più stabile, rafforzando la rete di supporto territoriale e migliorando l’assistenza diretta a domicilio.
Un salto di qualità nei servizi sociali territoriali, con un obiettivo chiaro: garantire continuità assistenziale, risposte più rapide e una rete di supporto più robusta per anziani, persone non autosufficienti e nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità. Nella nuova commessa dedicata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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