Nasce a Lucera il ' Servizio Sollievo' | interventi domiciliari più rapidi e maggiore supporto a famiglie e persone fragili

A Lucera è stato avviato il 'Servizio Sollievo', un nuovo modello di intervento domiciliare pensato per offrire risposte più rapide e un supporto più efficace a persone fragili, anziani e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. Il servizio mira a garantire una continuità assistenziale più stabile, rafforzando la rete di supporto territoriale e migliorando l’assistenza diretta a domicilio.