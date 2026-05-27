Lega a Massa-Carrara | nuovi sindaci e l’opposizione a Montignoso

A Montignoso, i nuovi consiglieri di opposizione sono stati eletti nel corso delle ultime elezioni comunali. La Lega ha recuperato voti rispetto alle precedenti consultazioni, rafforzando la propria presenza in consiglio comunale. La composizione attuale dei consiglieri indica uno spostamento di equilibri politici, con alcuni gruppi che si sono consolidati come principali oppositori alla maggioranza in carica.

? Domande chiave Chi sono i nuovi consiglieri che entreranno in opposizione a Montignoso?. Come influirà il recupero di voti della Lega sui futuri equilibri?. Quale strategia adotteranno i nuovi sindaci per lo sviluppo della Lunigiana?. Perché il gruppo di Michela Bertelloni punta sul controllo amministrativo?.? In Breve PierGiuseppe Cagetti ha sostenuto la campagna elettorica della Lega a Montignoso.. Michela Bertelloni e Andrea Giorgini entreranno nel Consiglio comunale di Montignoso.. Il progetto elettorale ha raccolto il voto di oltre 1.100 cittadini a Montignoso.. La Bertelloni ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista della Lega. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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