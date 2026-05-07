Tra Massa e Carrara entreranno in funzione nuove fermate digitali lungo la tratta, con un totale di 30 punti di sosta aggiornati. I nuovi autobus saranno dotati di tecnologie che migliorano l’accessibilità, come sistemi di annunci vocali e display informativi. Questi interventi mirano a rendere più agevole il trasporto pubblico per tutti gli utenti, in particolare per persone con bisogni speciali o disabilità.

? Punti chiave Come funzioneranno le nuove fermate digitali tra Massa e Carrara?. Quali tecnologie useranno i nuovi autobus per facilitare l'accesso?. Chi verificherà l'efficacia delle opere realizzate nelle strade?. Come verrà semplificata la prenotazione dell'assistenza tramite app?.? In Breve Carrara ha completato 30 nuove fermate accessibili monitorate dalle Consulte locali.. Luca Barsaglini e David Galgano analizzano la gestione operativa del servizio.. Giancarlo Pianini e Francesco Di Giulio studiano le modalità tecniche per Massa.. Elisabetta Alberti e Marco Lagomarsini propongono integrazioni digitali su app e mappe.. Giacomo Perfigli, coordinatore dell’Osservatorio provinciale della disabilità, ha riunito i rappresentanti delle Consulte di Massa e Carrara presso Palazzo Ducale per definire nuove strategie di mobilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa e Carrara: nuovi bus e 30 fermate per la mobilità inclusiva

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