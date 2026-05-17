Carlo Cottarelli | Scostamento di bilancio? Riducano la burocrazia

In una dichiarazione recente, un noto economista ha affermato che le misure correttive temporanee non sono sufficienti e che è necessario ridurre la burocrazia per favorire una crescita duratura. Ha sottolineato come siano ormai indispensabili riforme strutturali e strategie di medio-lungo termine, invece di interventi di breve durata. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sul rafforzamento dell’economia nazionale, evidenziando la necessità di cambiare approccio rispetto alle soluzioni adottate finora.

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Roma, 16 maggio 2026 – Basta “cerotti”, servono riforme e visioni di medio-lungo periodo per far tornare a crescere l’Italia. Parla l’economista Carlo Cottarelli. In settimana al premier time il governo ha detto che l’economia va bene, l’opposizione che va a rotoli, dove sta la verità? “A ruoli inversi sarebbe stata la stessa cosa, non c’è la minima oggettività nel dibattito politico. La realtà è che cresciamo poco e diventa molto difficile anche ridurre il debito pubblico. Abbiamo avuto una fase di mini miracolo economico tra la metà del 2020 e la metà del 2022, quando siamo cresciuti a tassi tra i più alti in Europa: era il periodo in cui arrivavano centinaia di miliardi dalla Bce e poi dall’Ue con il Pnrr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Cottarelli: “Scostamento di bilancio? Riducano la burocrazia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Senza giri di parole", Carlo Cottarelli a Valmadrera per la Giornata dell’EuropaIn occasione della Giornata dell’Europa, l’assessorato alla cultura e la biblioteca del comune di Valmadrera promuovono l’appuntamento con un ospite... Leggi anche: Meloni, 'scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla' Carlo Cottarelli: Scostamento di bilancio? Riducano la burocraziaL’economista: Cresciamo poco, ma non servono cerotti e soluzioni ponte. La ricetta? Il Paese torni industriale. Sì a riforme di medio e lungo termine ... quotidiano.net Napoli, in arrivo il nuovo libro di Carlo Cottarelli: lunedì la presentazione con il direttore de Il Mattino Roberto NapoletanoBanca di Credito Popolare (BCP) e Arca SGR ospitano a Napoli la presentazione del nuovo libro di Carlo Cottarelli su politica ed economia. L’autore ne parlerà il 7 aprile alle 17.30 insieme a Simone ... ilmattino.it