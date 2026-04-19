Veleni politici premi d’oro in corsia e l’assalto dei magnati alle ville dei Templi | la settimana di Dossier

Nella settimana di Dossier si sono susseguite notizie su tensioni politiche e operazioni giudiziarie. A distanza di settimane dall'arresto di un dirigente regionale e di un imprenditore, si sono registrate anche azioni contro imprenditori e magnati che hanno occupato ville storiche. Contestualmente, sono stati distribuiti premi d’oro in ospedale, mentre si sono moltiplicate le notizie di scontri tra esponenti politici e interessi economici.

Giochetti politici, o meglio "fuoco amico". A distanza di settimane dall'operazione che ha fatto scattare l'arresto di Giancarlo Teresi, palermitano di 67 anni, dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali, e dell'imprenditore Carmelo Vetro, 39 anni, già condannato in via.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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