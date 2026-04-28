Modric rinnova? Moretto | Luka vuole un Milan competitivo Ora siamo nella fase decisiva

Luca Modric ha manifestato l'intenzione di continuare a giocare per una squadra che possa competere ai massimi livelli. Secondo l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, ora si sta per concludere la trattativa e si sta entrando nella fase decisiva. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell'accordo o sulla durata del contratto, ma si parla di un possibile rinnovo con un club di alto livello.

Dopo l'infortunio subito contro la Juventus domenica scorsa in un duro scontro con Locatelli, il Milan dovrà fare a meno di Luka Modric per le ultime quattro gare della stagione. Come vi abbiamo raccontato, gli esami strumentali di ieri pomeriggio hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro e conseguente operazione chirurgica perfettamente riuscita presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Quella contro i bianconeri, però, potrebbe anche essere stata l'ultima presenza del croato in maglia Milan, visto che il suo rinnovo annuale è tutt'altro che scontato. Sul tema si è espresso l'esperto di...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric rinnova? Moretto: “Luka vuole un Milan competitivo. Ora siamo nella fase decisiva” Luka Modric segna il gol del decisivo 1-2 nella vittoria del Milan contro il Pisa Notizie correlate Leggi anche: Moretto: “Modric deciderà intorno maggio, vuole vincere col Milan e poi decidere sul suo futuro” Calciomercato, Moretto: “Fase clou per Modric. Gila? Trattativa non semplice”La fine della Serie A si sta avvicinando sempre di più e, con essa, si avvicina anche la finestra estiva di mercato. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Nessun passo avanti per il rinnovo di Vlahovic: Moretto rivela gli aggiornamenti sulla trattativa con la Juventus. Dalle richieste di Modric al Milan alla trattativa con la Lazio per Gila. Le ultime di Moretto sul mercato rossoneroMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Luka Modric e dell'interesse del Milan per Mario Gila della Lazio: ... milannews.it Moretto: Modric vuole un Milan competitivo, vedremo se la società lo accontenteràMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Luka Modric: Su Modric ora entriamo nella fase decisiva per capire ... milannews.it