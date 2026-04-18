Il Milan si prepara a tornare in campo domani alle 15 contro il Verona, ma l’attenzione si concentra anche sui giocatori a rischio squalifica. Tra i diffidati ci sono alcuni elementi chiave, tra cui Modric e Leao, e altri ancora, che potrebbero vedersi squalificare in caso di ammonizione durante la partita. La sfida contro la Juventus si avvicina, e le decisioni sui cartellini gialli potrebbero avere conseguenze importanti per le prossime gare.

Verona-Milan, i rossoneri tornano in campo domani alle 15:00. Una sfida importantissima per il Diavolo per quanto riguarda la corsa Champions League. Serve per forza vincere, anche perché nel prossimo turno della Serie A, arriverà a San Siro la Juventus di Luciano Spalletti, che parte in questo turno di campionato, dietro tre punti rispetto ai rossoneri. Per questo sarà importante per entrambi i club gestire al meglio i giocatori diffidati. La Juventus giocherà contro il Bologna e ha a rischio squalifica per il Milan due difensori fondamentali: Kelly e Bremer, titolarissimi per Spalletti. Per il Milan i diffidati salgono a cinque: Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers e Leao.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric, Leao e non solo: ecco chi è a rischio squalifica verso Milan-Juventus

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