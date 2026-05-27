Leader e programma cercasi | il cantiere del centrosinistra è fermo

Il cantiere del centrosinistra è fermo mentre si cerca un leader e un programma. La valanga di no al referendum sulla giustizia non è stata attribuita ai partiti di questa coalizione, secondo analisti come Marco Revelli. La discussione politica in corso evidenzia difficoltà nel definire una direzione condivisa e nella selezione di figure di riferimento. La situazione rimane incerta, senza avanzamenti concreti nelle proposte o nelle scelte di leadership.

Dopo l'appello alle primarie del M5S, i lavori per mettere assieme un programma condiviso e credibile da parte del centrosinistra sono fermi. Che la valanga di no al referendum sulla giustizia non fossero da accreditare ai partiti del centrosinistra è un’analisi che molti politologi, a partire da Marco Revelli, avevano fatto. Con la considerazione che non era scontato che, alle prossime elezioni, quello stesso elettorato – soprattutto giovani – che aveva votato no alla separazione delle carriere, sarebbe tornato a votare e a votare per i partiti progressisti. E così, infatti, in questa ultima tornata elettorale delle Comunali è stato. I fari del campo progressista erano tutti puntati su due caselle: Venezia e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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