Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono intervenuti separatamente all’evento “Tutta l’Europa che manca”, organizzato da +Europa nel centro di Roma. Entrambi hanno partecipato alla discussione sulle prospettive future dell’Unione Europea, con Conte che ha dichiarato che le primarie si svolgeranno solo dopo aver definito il programma e che il leader del campo largo sarà scelto subito dopo.

Roma – Prima uno e poi l’altra: Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono arrivati separatamente all’evento “Tutta l’Europa che manca”, organizzato da +Europa stamattina 28 marzo al Nazionale Spazio Eventi di Roma per discutere le sfide future dell’Ue. Il dibattito sulla leadership del campo largo di centrosinistra, iniziato dopo il referendum, è ancora aperto, tra chi spinge per le primarie e chi, come Alleanza Verdi Sinistra, suggerisce di partire prima da un programma condiviso invece che da un nome. Né Conte né Schlein si sono fermati con i giornalisti: “Lavoreremo prima al programma e subito dopo a un leader”, si è limitato a ripetere Conte, allontanandosi a passo spedito a fine conferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conte e Schlein da +Europa. Il leader M5S: “Primarie? Prima il programma, subito dopo il leader del campo largo”

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