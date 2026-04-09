Durante la puntata di “DiMartedì”, trasmessa su La7, Pier Luigi Bersani è stato intervistato dal conduttore Giovanni Floris. La discussione si è concentrata sulla possibilità che Bersani possa diventare il leader del centrosinistra. L’ex esponente politico ha risposto a una domanda specifica sulla sua eventuale candidatura, senza aggiungere ulteriori dettagli o dichiarazioni. La conversazione si è svolta in diretta televisiva, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche interne al panorama politico.

Durante la trasmissione “ DiMartedì ”, talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto in prima serata ogni martedì sera da Giovanni Floris, l’ospite Pier Luigi Bersani ha risposto a una domanda del conduttore sulla possibilità di guidare il centrosinistra. L’ex ministro ha chiarito che non è il momento di parlare di leadership individuale: a suo avviso, prima di indicare un candidato, è fondamentale che i leader dei partiti si assumano le proprie responsabilità e definiscano un progetto comune. L’idea di Rosy Bindi, come raccontato prima sulla Stampa e poi su La7, sarebbe quella di creare un “ federatore ” del centro-sinistra e secondo lei la figura ideale è proprio Pier Luigi Bersani: “Io vorrei qualcuno che li metta insieme perché, con queste premesse, questi non si mettono nemmeno a un tavolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pier Luigi Bersani, "Sarà lei il leader del centrosinistra?": come risponde

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Floris a Bersani: Sarà lei il leader del centrosinistra?Durante la trasmissione DiMartedì, Pier Luigi Bersani ha risposto a una domanda di Giovanni Floris sulla possibilità di guidare il centrosinistra. la7.it

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PIER LUIGI BERSANI PRESENTA LIBRO “CHIEDIMI CHI ERANO I BEATLES” A POTENZA - facebook.com facebook

Secondo quanto fatto trapelare da #RosyBindi, potrebbe essere #PierLuigiBersani il "federatore del programma" del #campolargo x.com