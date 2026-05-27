I siciliani non vincono in casa dal 22 febbraio, mentre i precedenti tra le due squadre favoriscono il Picchio con tre vittorie. La squadra di casa si prepara alla semifinale di ritorno di questa sera, con le tensioni ancora piuttosto alte. Finora, né il tecnico né i giocatori sono stati coinvolti in contestazioni pubbliche. La sfida si avvicina e le condizioni in casa Catania rimangono tese.

Le acque in casa Catania restano molto agitate alla vigilia della semifinale di ritorno di stasera. Tecnico e squadra per adesso non sono finiti al centro di alcuna contestazione. La tifoseria etnea, al di là del pesantissimo 4-0, ha chiesto una decisa reazione d’orgoglio. Nel frattempo però all’interno della piazza iniziano ad albergare alcune incertezze. Dopo l’incontro con il presidente Pelligra voluto dal sindaco Trantino per avere rassicurazione sul futuro del club, il numero uno rossoazzurro ha voluto fare visita alla squadra. Nell’incontro avuto il patron ha incoraggiato la squadra ad onorare l’impegno, invitandola a non partire battuta al fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime in vista del match. I siciliani non vincono in casa dal 22 febbraio. Precedenti in favore del Picchio: tre vittorie

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