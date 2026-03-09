McTominay sta bene e ha partecipato all’allenamento del Napoli in vista della partita contro il Lecce. La squadra ha concluso la seduta senza problemi, concentrandosi sulla preparazione tattica. Dopo le vittorie contro Verona e Torino, il club si prepara a scendere in campo cercando di mantenere il ritmo e confidando nella disponibilità del centrocampista scozzese.

Dopo le vittorie contro Verona e Torino, il Napoli vuole proseguire la striscia di successi in campionato cercando di non concedere terreno alle rivali nella lotta Champions. Il traffico per i primi quattro posti è considerevole, anche se gli azzurri ad oggi godono di un piccolo vantaggio che Antonio Conte vuole preservare a tutti i costi. Napoli, quando rientra McTominay?. L'allenatore spera di poter contare sui diversi giocatori che fino a questo momento sono rimasti fermi ai box. Nell'ultima sfida contro il Torino si sono rivisti in campo Anguissa e De Bruyne, un segnale importante quando siamo ormai pronti ad entrare nel rush finale della stagione.

© Spazionapoli.it - Napoli, come sta McTominay? Le ultime in vista del match contro il Lecce

