Inter Roma Mkhitaryan lavora a parte in vista del match | le ultime sul recupero del centrocampista armeno

Il centrocampista armeno ha svolto esercizi individuali durante l’allenamento, proseguendo il percorso di recupero in vista della partita contro la Roma. Non si è ancora confermata la sua presenza tra i convocati, mentre il tecnico ha riunito la squadra Under 23 e ha riabbracciato Lautaro Martinez, che si è allenato con i titolari. La situazione di Mkhitaryan resta da valutare nei prossimi giorni.

Inter News 24 Inter Roma, Mkhitaryan resta in dubbio per la Roma: recupero lento ad Appiano Chivu ritrova Lautaro e aggrega gli Under 23. Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter classe 1989, che continua a lavorare a parte ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le possibilità di vederlo titolare nella prossima sfida contro la Roma sono estremamente ridotte. Il recupero procede, ma con cautela. Lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi e, allo stato attuale, appare quasi impossibile un suo impiego dal primo minuto. Diversa invece la situazione di Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, che viaggia verso il rientro e potrebbe essere regolarmente a disposizione di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma, Mkhitaryan lavora a parte in vista del match: le ultime sul recupero del centrocampista armeno Articoli correlati Infortunati Inter, il programma per Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista del big match contro la Romadi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, ecco il programma di recupero di Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista della sfida cruciale contro la... Allenamento Juve, Bremer e David a parte: le ultime in vista del match col ComoNapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere... Contenuti e approfondimenti su Inter Roma Temi più discussi: Lautaro Martinez al lavoro con un preciso obiettivo per il suo rientro; Inter, oggi la ripresa: Mkhitaryan a parte, niente Roma. Lautaro? Il suo rientro è…; Inter, Lautaro lavora senza sosta: nel mirino il rientro contro la Roma; Inter, alla ripresa c'è la Roma: le ultime su Lautaro e Mkhitaryan. Mkhitaryan salta anche Inter-Roma? Le ultime da AppianoMkhitaryan out in Inter-Roma: ecco cosa filtra sull'armeno in vista del big match in programma a San Siro il giorno di Pasqua ... interlive.it Inter, novità nel futuro post infortunio di Mkhitaryan: i dettagliMentre lavora per recuperare dall'infortunio subito dopo Inter-Atalanta, Il futuro di Henrikh Mkhitaryan ad oggi è totalmente incerto ... passioneinter.com L’asse Milano-Roma torna caldo sul calciomercato. L’Inter studia il colpo a centrocampo e rimette nel mirino Manu Koné. Per i giallorossi torna di moda Frattesi... #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato - facebook.com facebook #Roma, #Malen avvisa l' #Inter: "In questo momento mi sento in forma. Ed è anche merito del club" x.com