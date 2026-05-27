Andoni Iraola, allenatore basco, è al centro di un interesse da parte del Milan, che ha offerto 4 milioni di euro all’anno fino al 2029. La sua carriera si articola in almeno tre fasi diverse, secondo quanto riferito, senza ulteriori dettagli sui percorsi precedenti. La società calcistica sta valutando l’offerta e le possibili implicazioni di un eventuale trasferimento. Non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

Ci sono almeno tre vite nella storia di Andoni Iraola, l'allenatore su cui il Milan pare che abbia posato i suoi occhi per il futuro (offerta di 4 milioni l'anno fino al 2029). Basco purosangue, nato ad Usurbil, paesone vicino a San Sebastiàn, da giocatore è stato una bandiera dell'Athletic Bilbao con cui ha disputato la bellezza di 510 partite: sesto di sempre per un club che ha fatto dell'appartenenza il suo punto di forza. Nato come ala destra tutto sommato normale, Andoni ha avuto bisogno di un incontro speciale per svoltare la sua carriera da giocatore e, chissà anche quella da allenatore: nel 2011 a Bilbao arriva infatti Marcelo Bielsa, il tecnico-guru argentino, e lo trasforma in terzino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le tre vite di Iraola, il basco che ha stregato i rossoneri

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