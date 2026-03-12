Titolo | Eroismo a Corso Umberto | onorificenza ai soccorritori che hanno salvato tre viteCrollo a Corso Umberto | riconoscimento a chi ha salvato tre vite il 16 luglio 2023

Il 16 luglio 2023, a Corso Umberto, tre persone sono state salvate a seguito di un crollo che ha coinvolto la zona. I soccorritori intervenuti sul luogo hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver contribuito a mettere in salvo le vite coinvolte nell’incidente. L’evento ha attirato l’attenzione per l’atto di eroismo dimostrato sul campo.

Titolo: Eroismo a Corso Umberto: onorificenza ai soccorritori che hanno salvato tre vite Crollo a Corso Umberto: riconoscimento a chi ha salvato tre vite il 16 luglio 2023."> Riconoscimento per le Forze dell’Ordine: Un Eccellente Esempio di Coraggio. La giunta comunale di Torre del Greco ha conferito un’importante onorificenza al merito civile agli uomini delle forze dell’ordine che intervennero tempestivamente durante il crollo del palazzo di corso Umberto I nel luglio 2023. Questa decisione è stata formalizzata con una delibera approvata il 10 marzo 2026 e rappresenta un riconoscimento fondamentale per il coraggio e la professionalità dimostrati dai soccorritori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

