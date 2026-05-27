Varese ha annunciato l’ingaggio di Iris Ikangi come nuovo giocatore. La firma è arrivata dopo settimane di trattative. Ikangi sostituirà il giocatore uscito dalla rosa, che aveva lasciato il team. La società ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli. La mossa segna il primo passo nel mercato invernale del club.

Prima mossa della Openjobmetis Varese: Iris Ikangi, accostato al club da alcune settimane, ha firmato per la società biancorossa. Sarà la sua quarta esperienza in Serie A dopo quelle di Brindisi, Scafati e Udine. Nel corso della sua carriera vanta pure 20 presenze con la maglia della Nazionale italiana Under 20. L’ala di origini congolesi, 32 anni, nata a Voghera e cresciuta nel vivaio di Pavia è considerato un vero e proprio giramondo. Aarriva dalla formazione friulana dove ha giocato agli ordini di coach Adriano Vertemati. Porta in dote cifre non stratosferiche (5,4 punti, 2,7 rimbalzi, il 43,9% da 2 punti, il 30,3% da 3 e un cattivo 59,1% ai liberi) ma è stato scelto per le sue qualità difensive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le trattative sotto canestro. Prima mossa del Varese di Kastritis. Sarà Ikangi il sostituto di Assui

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