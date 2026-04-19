Dopo la sconfitta nel derby contro Cantù, terminata con il punteggio di 100-96, il basket varesino si trova ad affrontare una fase di analisi tecnica. La partita ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, con alcune critiche rivolte alla fase difensiva della squadra. Il tecnico ha deciso di puntare il dito su determinati aspetti della prestazione, suscitando reazioni tra i tifosi e gli analisti sportivi.

Il basket varesino affronta un momento di profonda riflessione tecnica dopo la sconfitta subita sul campo di Cantù, terminata con un punteggio di 100-96. La prestazione dell'Openjobmetis ha sollevato interrogativi immediati sulla tenuta difensiva della squadra, che in questa fase cruciale del campionato deve ritrovare gli equilibri perduti per non compromettere l'obiettivo dei playoff. Il calo difensivo e il rischio del gioco d'azzardo Kastritis ha espresso una chiara delusione riguardo al rendi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, allarme difesa: Kastritis punta il dito dopo il derby

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