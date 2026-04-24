Varese sfida decisiva per i playoff | Kastritis impone il reset

Domenica 26 aprile alle 17 si gioca alla Itelyum Arena la partita tra Openjobmetis Varese e Vanoli Cremona. La squadra di casa ha deciso di intervenire sulla difesa, con l'allenatore che ha richiesto un cambio di atteggiamento per cercare di avvicinarsi ai playoff. La sfida rappresenta un momento cruciale nella stagione per entrambe le formazioni.

? Cosa sapere Openjobmetis sfida Vanoli Cremona domenica 26 aprile alle ore 17 alla Itelyum Arena.. Kastritis impone il reset difensivo per mantenere vive le speranze di raggiungere i playoff.. Domenica 26 aprile alle ore 17, la Itelyum Arena ospiterà l’Openjobmetis per l’ultima sfida casalinga della stagione regolare contro la Vanoli Cremona, un match cruciale che Kastritis vuole trasformare in una prova di carattere decisiva per le speranze di playoff. Il clima che si respira tra i vicoli di Varese è quello delle grandi occasioni, dove il sudore del parquet si mescola alla determinazione di chi non accetta compromessi. Dopo il recente ko subito contro Cantù, la squadra deve resettare mentalmente e fisicamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, sfida decisiva per i playoff: Kastritis impone il reset Notizie correlate Varese-Trieste: ex giocatori in campo, la sfida playoff è decisivaSabato 4 aprile, alle ore 19:00, la Openjobmetis Varese scende in campo contro la Pallacanestro Trieste al Palasport Cesare Rubini. Trento sfida il tabù di Tortona: sfida decisiva per i playoffLa Dolomiti Energia Trentino si prepara a una trasferta di altissimo profilo domenica 13 aprile alle ore 18, quando affronterà la Bertram Derthona... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Derby: Charlie e Pierlo aprono il libro; I Gorillas Varese si giocano i playoff a Vimodrone contro i Rams Milano; Basket Serie B femminle. Sogno salvezza. Robbiano sfida il Pontevico; Il giovedì su Radio Materia dalla Varese School Cup ad un viaggio in Vespa. Basket, gara decisiva per Varese in chiave playoff, Kastritis: Dobbiamo dare il 100%La gara arriva dopo la sconfitta nel derby con Cantù, ma l’attenzione è già rivolta al riscatto immediato. Coach Ioannis Kastritis ha chiesto una risposta netta alla squadra (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Derby da dentro o fuori: Varese a Cantù per blindare i playoff e rassicurare i tifosiAl PalaDesio la sfida numero 150: biancorossi a caccia di punti pesanti, ma servirà continuità contro una Cantù più solida e pericolosa ... laprovinciadivarese.it Al Cinema Teatro Nuovo di Varese parte la raccolta fondi per rinnovare tutte le poltrone storiche. facebook 5000 Che spettacolo la Varese School Cup #NoiSiamoVarese x.com