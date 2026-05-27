Le tendenze del mercato all' Automotive Dealer Day 2026 di Verona

Durante l'Automotive Dealer Day 2026, svoltosi a Verona dal 19 al 21 maggio, sono stati discussi i temi principali dell'evento. È stato evidenziato un incremento dei brand asiatici nel mercato, in confronto con i marchi europei storici. Inoltre, si è parlato della preparazione del mercato italiano alla transizione verso l’elettrico. Le conversazioni si sono concentrate su queste tendenze e sui cambiamenti in atto nel settore automobilistico.

Durante l'Automotive Dealer Day 2026, tenutosi a Verona dal 19 al 21 maggio, abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti sui temi più caldi di questa edizione:La crescita dei brand asiatici e il confronto con gli storici marchi europeiIl mercato italiano è pronto per il passaggio all'elettrico. 🔗 Leggi su Today.it

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