Automotive dealer day 2026 | l’edizione che supera le aspettative

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la 24ª edizione di Automotive Dealer Day - House of Mobility, un evento che ha visto la partecipazione di dealer, case automobilistiche, aziende della filiera e innovatori provenienti da diversi paesi. Durante la giornata sono state affrontate tematiche legate alle strategie future del settore automotive, con interventi di personalità di rilievo internazionale. L’evento ha offerto un’occasione di confronto tra i vari attori del comparto, con incontri e sessioni di approfondimento dedicate alle novità e alle sfide del mercato.

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Cala il sipario sulla 24esima edizione di Automotive Dealer Day - House of Mobility, dove dealer, case auto, aziende della filiera, innovatori e personalità di calibro internazionale hanno tirato le fila sulla strategia da adottare per il prossimo futuro.7.000 visitatori, con una crescita marcata. 🔗 Leggi su Today.it

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