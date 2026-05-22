Automotive dealer day 2026 | l’edizione che supera le aspettative

Si è conclusa la 24ª edizione di Automotive Dealer Day - House of Mobility, un evento che ha visto la partecipazione di dealer, case automobilistiche, aziende della filiera e innovatori provenienti da diversi paesi. Durante la giornata sono state affrontate tematiche legate alle strategie future del settore automotive, con interventi di personalità di rilievo internazionale. L’evento ha offerto un’occasione di confronto tra i vari attori del comparto, con incontri e sessioni di approfondimento dedicate alle novità e alle sfide del mercato.

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