Automotive Dealer Day 2026 | Verona al centro del futuro del retail auto

L'Automotive Dealer Day 2026 si svolge a Verona, attirando un numero crescente di concessionari, case automobilistiche, manager e professionisti del settore. L'evento riunisce gli attori principali del mercato automotive e si svolge ogni anno, trasformando la città in un punto di riferimento per il retail auto. La manifestazione offre un'occasione per approfondire le novità e le tendenze del settore e vede una partecipazione sempre più ampia di operatori professionali.

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Come ogni anno, in occasione dell'Automotive Dealer Day Verona diventa la Capitale del mondo automotive, con una presenza sempre più importante di concessionari, case auto, manager e specialisti del settore. Fino al 21 maggio, i padiglioni 11 e 12 di Veronafiere si trasformano in una vera e propria “House of Mobility”, con centinaia di workshop, tavole rotonde e sessioni plenarie dedicate alle sfide più urgenti del settore. Al centro del dibattito c'è il tema “Lead with your brand”, che invita i dealer non solo a interpretare i cambiamenti in corso, ma a guidarli con identità, visione e competenze strategiche. Tra gli speaker internazionali,... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Automotive Dealer Day 2026: Verona al centro del futuro del retail auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Carmove sarà all'Automotive Dealer Day 2026 | Sullo stesso argomento Crisi dell’auto, confronto acceso all’Automotive Dealer Day tra i protagonisti della filieraConfronto acceso, ma dai toni pacati in un dialogo che si preannuncia costruttivo e a lunga gittata tra i player dell’automotive italiano durante la... Leggi anche: Auto, tra crisi e prospettive: il confronto al Dealer Day Toyota al primo posto nella classifica European Retailer Satisfaction. Verdetto presentato all'Automotive Dealer Day 2026 su studio internazionale di Quintegia #ANSAmotori #ANSA x.com AsConAuto e Automotive Dealer Day 2026: il post vendita cambia facciaElettrificazione, connettività, nuovi modelli di mobilità e clienti più esigenti stanno trasformando il settore dell’aftersales automotive. AsConAuto, l’associazione che rappresenta i concessionari it ... missionline.it Dal 19 al 21 maggio a Verona la 24ª edizione di Automotive Dealer Day: brand, flotte aziendali, AI e geopolitica al centroAutomotive Dealer Day 2026 torna a Veronafiere dal 19 al 21 maggio con il tema Lead with Your Brand. Scopri i temi, i relatori e come accreditarsi all'evento ... it.motor1.com