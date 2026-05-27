Le scuole di Mestre Marghera e Chioggia trionfano al concorso Arpav a Padova

Tre scuole di Mestre, Marghera e Chioggia hanno vinto il concorso regionale “QUALe idEA!” 2026, promosso da Arpav in collaborazione con la regione del Veneto, l’ufficio scolastico regionale e Achab Group. La competizione, rivolta alle scuole del territorio, ha premiato progetti legati alla sostenibilità ambientale. Le scuole si sono distinte per le idee e le soluzioni presentate, che saranno premiate durante la cerimonia di consegna.

Tre scuole del territorio veneziano sono protagonista dell'edizione 2026 di “QUALe idEA!”, il concorso regionale per la sostenibilità promosso da Arpav- Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto assieme a regione del Veneto, ufficio scolastico regionale e Achab Group. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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