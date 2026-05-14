Infermieristica | 250 nuovi posti tra Mestre e Chioggia per le matricole

Sono stati annunciati 250 nuovi posti disponibili tra Mestre e Chioggia per le matricole che intendono intraprendere studi in infermieristica. Sono previsti incontri gratuiti di orientamento che si svolgeranno nelle prossime settimane, con date e luoghi ancora da comunicare. Nel frattempo, è stato definito un accordo tra l’Università di Padova e l’Ulss 3 per integrare l’offerta formativa e le attività pratiche degli studenti. Questi sviluppi riguardano principalmente le aree di Mestre e Chioggia.

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? Punti chiave Dove e quando si tengono gli incontri gratuiti di orientamento?. Come funzionerà l'integrazione tra l'Università di Padova e l'Ulss 3?. Chi potrà partecipare agli open day per conoscere il corso?. Perché l'Ulss 3 ha deciso di aumentare i posti per le matricole?.? In Breve Incontro a Chioggia in via Maestri del lavoro 50 il 15 maggio.. Open day a Mestre in piazzale Giustiniani il 22 maggio.. Massimo Zuin sottolinea la necessità di continuità assistenziale per l'Ulss 3.. Corso triennale per potenziare il bacino di 600 iscritti attuali.. Duecentocinquanta nuovi posti universitari a Mestre e Chioggia accoglieranno le matricole del corso di laurea in Infermieristica per l’anno accademico 20262027. 🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aspiranti infermieri, 250 nuovi banchi universitari tra Mestre e ChioggiaTra Mestre e Chioggia 250 banchi universitari aspettano chi sogna di diventare infermiere. Salvini a Mestre: 200 nuovi posti e attacco al candidato Martella? Punti chiave Chi è il candidato accusato da Salvini di aver tradito gli impegni? Come verranno utilizzati i 200 nuovi posti di lavoro promessi?... Temi più discussi: Infermieristica, 250 nuovi posti tra Mestre e Chioggia per il prossimo anno accademico; Aspiranti infermieri, 250 nuovi banchi universitari tra Mestre e Chioggia; Aspiranti infermieri, 250 nuovi banchi universitari tra Mestre e Chioggia; SOS infermieri da formare cercansi: open day a Chioggia e a Mestre. SOS infermieri da formare cercansi: open day a Chioggia e a Mestre il 15 e il 22 maggio. 250 i posti disponibili. È il numero di studenti ammissibili al primo anno del prossimo corso di laurea nella sede di Venezia rainews.it/tgr/veneto/vid… #IoSeguoTgr x.com Aspiranti infermieri, 250 nuovi banchi universitari tra Mestre e ChioggiaTra Mestre e Chioggia 250 banchi universitari aspettano chi da grande sogna di diventare infermiere. Sono le matricole attese nell'anno accademico 2026/2027 al Corso di laurea in Infermieristica gesti ... ansa.it SOS infermieri da formare cercansi: open day a Chioggia e a Mestre250 i posti disponibili. È il numero di studenti ammissibili al primo anno del prossimo corso di laurea nella sede di Venezia ... rainews.it