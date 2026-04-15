Mestre si tinge di verde | 100 espositori e sapori botanici a Forte Marghera

Domenica 19 aprile 2026, Forte Marghera a Mestre ospiterà una manifestazione dedicata al settore verde e alle tradizioni locali, con la partecipazione di circa 100 espositori. L’evento prevede l’esposizione di piante, prodotti botanici e specialità gastronomiche legate alle tradizioni del territorio. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperta al pubblico di tutte le età.

Domenica 19 aprile 2026, la città di Mestre vedrà Forte Marghera trasformarsi nel cuore pulsante del settore verde e delle tradizioni locali. L’appuntamento, denominato Forte in Fiore, si svolgerà dalle ore 9 alle 19 con l’accesso per tutti i visitatori. La manifestazione punta a consolidare il successo delle edizioni precedenti, che hanno attirato oltre 15 mila persone, portando quest’anno oltre cento espositori tra produttori di piante, artigiani e operatori specializzati. Un ecosistema tra produzione agricola e valorizzazione del territorio. L’organizzazione dell’evento ha strutturato un percorso che intreccia la vendita diretta alla dimostrazione tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mestre si tinge di verde: 100 espositori e sapori botanici a Forte Marghera Forte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuitoTorna a Mestre uno degli appuntamenti primaverili più attesi dedicati al verde e al tempo libero. Bologna si tinge di verde: 240 espositori ai Giardini MargheritaIl verde torna protagonista ai Giardini Margherita di Bologna con l’appuntamento Giardini&Terrazzi, una manifestazione che tra l’8 e il 10 maggio e...