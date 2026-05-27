le polemiche per luce la prima ferrari elettrica

Luce, la prima Ferrari elettrica, non ha incontrato il favore del pubblico. La vettura, nata tra Maranello e San Francisco e disegnata dall’ex Apple Jony Ive, rappresenta una novità per il marchio. Tuttavia, le reazioni sono state negative e le critiche numerose. La vettura segna un cambiamento importante per Ferrari, ma finora non è stata accolta positivamente.

Luce, la prima Ferrari elettrica, non è praticamente piaciuta a nessuno. Nata tra Maranello e San Francisco e disegnata dall’ex Apple Jony Ive, la vettura rappresenta una rivoluzione per il Cavallino. Per molti, però, è un insulto alla storia del marchio. E non solo per l’alimentazione: si tratta di una berlina con cinque posti e un bagagliaio da station wagon. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferrari (@ferrari) Montezemolo: «Si rischia la distruzione di un mito». Durissimo l’ex numero 1 di Maranello Luca Cordero di Montezemolo, che a margine dell’Assemblea di Confindustria ha dichiarato così: «Se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Ferrari Luce: la prima Ferrari elettrica della storia divide il mondo

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