ferrari luce la prima elettrica che reinventa maranello

Ferrari ha presentato ufficialmente Ferrari Luce, la sua prima vettura elettrica. La casa automobilistica ha annunciato che questa vettura rappresenta un nuovo passo nel settore, con l’obiettivo di spingere i confini tecnici e progettuali. La presentazione è avvenuta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sulla data di produzione o sulla disponibilità sul mercato. La vettura è stata mostrata al pubblico per la prima volta, evidenziando un design innovativo e tecnologie avanzate.

“Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile”. Le parole di John Elkann non sono soltanto la frase istituzionale scelta per accompagnare il debutto della nuova vettura del Cavallino Rampante. Sono, forse, la chiave migliore per capire davvero che cosa Ferrari abbia presentato a Roma, nella cornice della Vela di Calatrava, esattamente 79 anni dopo la prima vittoria ufficiale del marchio, ottenuta il 25 maggio 1947 con la 125 S al Gran Premio di Roma. Perché la Ferrari Luce non è semplicemente la prima elettrica di Maranello. È qualcosa di più radicale. Non deriva da una Ferrari esistente, non evolve una piattaforma precedente, non prende un’architettura nota per sostituire il motore termico con una batteria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ferrari Luce, il video della prima elettrica di Maranello 4K

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