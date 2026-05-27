Alle 20, si gioca la partita tra Brescia e Salernitana, in equilibrio sul risultato. Alle 21, si prosegue con la sfida tra Crystal Palace e Rayo Vallecano per la Conference. Contestualmente, in Serie C, si disputano le semifinali dei playoff, con le squadre che affrontano il ritorno delle rispettive sfide. Sono in programma anche altre partite, tutte con in campo squadre di diversi campionati e livelli.

Una sfida piena di gol, questo è quello che ci si aspetta da Crystal Palace – Rayo Vallecano, che nella lunga stagione di Conference hanno segnato più di tutte le avversarie e si trovano una contro l’altra per quella che sarà la prima affermazione in campo europeo di una delle due contendenti. Il Rayo arriva alla finale al termine di una stagione che potrebbe rivelarsi la più importante della sua storia: mai riuscita a vincere un titolo, il Rayo potrebbe risultare l’unica squadra di Madrid a vincere un trofeo in questa stagione, oscurando per una volta le concittadine Real e Atletico. Il Crystal Palace invece si affaccia alla finale con aspettative molto alte: dopo la vittoria in Fa Cup e in Community Shield, il tecnico Oliver Glasner vuole completare il “treble” personale superando anche gli spagnoli “matagigantes” del Rayo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Crystal Palace-Rayo Vallecano per la Conference, in C il ritorno delle semifinali playoff

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Crystal Palace vs Rayo Vallecano Predictions | Conference League Final Picks

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