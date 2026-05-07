Il match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocherà per la finale della Conference League 2025-2026. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar Donetsk, mentre gli spagnoli hanno battuto anche in Francia lo Strasburgo. La finale si svolgerà quindi tra queste due squadre e si terrà nella prossima stagione.

Gli inglesi eliminano lo Shakhtar, gli spagnoli vincono anche in Francia e fanno fuori lo Strasburgo ROMA - Sarà Rayo Vallecano-Crystal Palace la finale di Conference League 2025-2026. Allo Stade de La Meinau, è la squadra madrilena a strappare il pass per la finale di Lipsia, la prima in Europa della storia del club. Dopo l'1-0 dell'andata, la formazione spagnola replica lo stesso risultato. L'eroe della serata è ancora una volta il bomber Alemao, in gol nella prima frazione. Nel recupero, invece, Enciso ha sbagliato un calcio di rigore per i padroni di casa. I buoni propositi di rimonta dello Strasburgo vengono spenti sul nascere dall'intensità degli spagnoli che dominano per tutto il primo tempo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League

Crystal Palace-Fiorentina: gol e highlights | Conference League

Notizie correlate

Leggi anche: Conference, la finale sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano. Eliminate Shakhtar e Strasburgo

Leggi anche: Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace avanti contro lo Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano Strasburgo

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il Crystal Palace vede già la finale, Strasburgo ko con il Rayo Vallecano; Conference League: vincono Crystal Palace e Rayo Vallecano; Semifinali Conference League, risultati e marcatori: Crystal Palace ad un passo dalla qualificazione, vince il Rayo Vallecano; Crystal Palace e Rayo Vallecano più vicine alla finale: battue Shaktar Donetsk e Racing Strasburgo.

Sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League: quando si giocherà e doveGli inglesi battono lo Shakthar Donetsk in casa e si guadagnano la finale contro gli spagnoli ai quali basta l'1-0 in casa dello Strasburgo ... corrieredellosport.it

Crystal Palace-Rayo Vallecano finale di Conference League: data, orario e dove vederla in tv e streamingSaranno inglesi e spagnoli ad affrontarsi a Lipsia nell'atto conclusivo della terza competizione Uefa: i dettagli ... corrieredellosport.it

Crystal Palace-Rayo Vallecano è la finale di Conference League. In semifinale, gli inglesi eliminano lo Shaktar, gli spagnoli superano lo Strasburgo #ANSA - facebook.com facebook

#AstonVilla show, #Friburgo, #CrystalPalace e #Rayo per la storia: le finali di Europa e #ConferenceLeague x.com