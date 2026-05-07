Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League

Da ilgiornaleditalia.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocherà per la finale della Conference League 2025-2026. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar Donetsk, mentre gli spagnoli hanno battuto anche in Francia lo Strasburgo. La finale si svolgerà quindi tra queste due squadre e si terrà nella prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli inglesi eliminano lo Shakhtar, gli spagnoli vincono anche in Francia e fanno fuori lo Strasburgo ROMA - Sarà Rayo Vallecano-Crystal Palace la finale di Conference League 2025-2026. Allo Stade de La Meinau, è la squadra madrilena a strappare il pass per la finale di Lipsia, la prima in Europa della storia del club. Dopo l'1-0 dell'andata, la formazione spagnola replica lo stesso risultato. L'eroe della serata è ancora una volta il bomber Alemao, in gol nella prima frazione. Nel recupero, invece, Enciso ha sbagliato un calcio di rigore per i padroni di casa. I buoni propositi di rimonta dello Strasburgo vengono spenti sul nascere dall'intensità degli spagnoli che dominano per tutto il primo tempo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

crystal palace rayo vallecano la finale di conference league
© Ilgiornaleditalia.it - Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League

Crystal Palace-Fiorentina: gol e highlights | Conference League

Video Crystal Palace-Fiorentina: gol e highlights | Conference League

Notizie correlate

Leggi anche: Conference, la finale sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano. Eliminate Shakhtar e Strasburgo

Leggi anche: Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace avanti contro lo Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano Strasburgo

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il Crystal Palace vede già la finale, Strasburgo ko con il Rayo Vallecano; Conference League: vincono Crystal Palace e Rayo Vallecano; Semifinali Conference League, risultati e marcatori: Crystal Palace ad un passo dalla qualificazione, vince il Rayo Vallecano; Crystal Palace e Rayo Vallecano più vicine alla finale: battue Shaktar Donetsk e Racing Strasburgo.

crystal palace rayo crystal palace rayo vallecanoSarà Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League: quando si giocherà e doveGli inglesi battono lo Shakthar Donetsk in casa e si guadagnano la finale contro gli spagnoli ai quali basta l'1-0 in casa dello Strasburgo ... corrieredellosport.it

crystal palace rayo crystal palace rayo vallecanoCrystal Palace-Rayo Vallecano finale di Conference League: data, orario e dove vederla in tv e streamingSaranno inglesi e spagnoli ad affrontarsi a Lipsia nell'atto conclusivo della terza competizione Uefa: i dettagli ... corrieredellosport.it

Trova facilmente notizie e video collegati.