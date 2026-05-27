Finale Conference dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano oggi in TV e streaming | orario e formazioni

La finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si disputa alle 21 allo Leipzig Stadium di Lipsia. La partita sarà trasmessa in diretta in TV e streaming.

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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/2026 FINAL MATCH SCHEDULE CRYSTAL PALACE VS RAYO VALLECANO

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Thread di partita: Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Europa Conference League | Finale | 27 maggio 20:00 BST reddit

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