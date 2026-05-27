Le Olimpiadi dei dopati sono state un flop | ecco come funzionano gli Enhanced Games
Gli Enhanced Games sono andati in scena domenica 24 maggio a Las Vegas. Si tratta di speciali "Olimpiadi" dedicate al nuoto, alla corsa e al sollevamento pesi dove l'utilizzo di sostanze dopanti non è solo consentito, ma addirittura incentivato! L'idea nasce dall'imprenditore Aron D'Souza ed è sostenuto da diversi grossi investitori, tra cui Donald Trump Jr. Lo slogan alla base è semplice: superare i limiti del corpo tramite le sostanze - sotto stretta osservazione medica - e battere tutti i record. Ma hanno funzionato? Ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tante, troppe, le polemiche che stanno accompagnando le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Notizie e thread social correlati
Dopati e scarsi: il fallimento totale dei tanto temuti Enhanced GamesGli Enhanced Games, definiti come le Olimpiadi dei dopati, si sono conclusi con risultati deludenti.
Bonus da milioni di dollari e una clamorosa beffa: com’è andata la prima edizione degli Enhanced Games, i Giochi per atleti dopatiDurante la prima edizione degli Enhanced Games, una competizione dedicata a atleti dopati, un partecipante ha dichiarato che per ricevere i bonus da...
Temi più discussi: Enhanced Games al via, le Olimpiadi di Las Vegas dove il doping è incoraggiato; Enhanced Games 2026: cosa è successo alle Olimpiadi del doping; Ecco Enhanced Games, le Olimpiadi dove il doping è permesso. E dove i soldi scorrono a fiumi; Il mezzo flop delle Olimpiadi dei dopati. Cade solo un record, resta il business miliardario (di L. Varlese).
Enhanced Games, iniziano le Olimpiadi dei dopati: Armstrong vince da pulito A Las Vegas sono iniziati gli Enhanced Games, l’evento ribattezzato da molti come le Olimpiadi dei dopati. Una competizione discussa da anni e ora diventata realtà, con atleti au facebook
Il mezzo flop delle Olimpiadi dei dopati. Cade solo un record, resta il business miliardario x.com
Le Olimpiadi dei dopati al via domani a Las Vegas, laboratorio (in odore di trumpismo) del transumanismo reddit
Trump Jr. finanza le Olimpiadi dei dopati che si terranno questo weekend. Cosa sono gli Enhanced Games, i Giochi dell'élite tecnologica (che piace a Musk e Peter Thiel ...A Las Vegas debuttano gli Enhanced Games: cinquanta atleti, nessun limite, doping permesso e premi milionari in un evento finanziato dall'èlite delle Big Tech che divide il mondo dello sport ... mowmag.com
Ecco Enhanced Games, le Olimpiadi dove il doping è permesso. E dove i soldi scorrono a fiumiSi sono svolti domenica a Las Vegas, organizzati da una società quotata. Di mezzo c’è anche il figlio di Donald Trump ... ilsole24ore.com