Gli Enhanced Games sono andati in scena domenica 24 maggio a Las Vegas. Si tratta di speciali "Olimpiadi" dedicate al nuoto, alla corsa e al sollevamento pesi dove l'utilizzo di sostanze dopanti non è solo consentito, ma addirittura incentivato! L'idea nasce dall'imprenditore Aron D'Souza ed è sostenuto da diversi grossi investitori, tra cui Donald Trump Jr. Lo slogan alla base è semplice: superare i limiti del corpo tramite le sostanze - sotto stretta osservazione medica - e battere tutti i record. Ma hanno funzionato? Ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le "Olimpiadi dei dopati" sono state un flop: ecco come funzionano gli Enhanced Games

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