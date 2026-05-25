Bonus da milioni di dollari e una clamorosa beffa | com’è andata la prima edizione degli Enhanced Games i Giochi per atleti dopati

Durante la prima edizione degli Enhanced Games, una competizione dedicata a atleti dopati, un partecipante ha dichiarato che per ricevere i bonus da milioni di dollari avrebbe dovuto dedicare cinque o sei carriere sportive. La manifestazione ha attirato attenzione per i premi elevati e le regole non convenzionali, ma anche per le polemiche legate alla liceità delle prestazioni. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di assegnazione dei bonus o sui criteri di selezione degli atleti.

«Per ottenere questi soldi avrei avuto bisogno di cinque o sei carriere». Con questa frase spiazzante il nuotatore greco Kristian Gkolomeev ha riassunto perfettamente la ragione per cui molti atleti hanno deciso di partecipare agli Enhanced Games, cioè una specie di Olimpiadi dove doparsi non solo è concesso ma addirittura incoraggiato. Se per gli ideatori e i finanziatori dell’evento l’obiettivo è quello di spingere il corpo umano oltre i propri limiti per testare un futuro biochimico da vendere poi al mercato globale, per gli atleti partecipare – compromettendo definitivamente la propria carriera nelle gare tra “puliti” – significa la possibilità di guadagnare cifre che umiliano i Giochi tradizionali. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enhanced Games, Gkolomeev si aggiudica 1 milione di dollari: cosa sono i “Giochi del doping”Kristian Gkolomeev ha stabilito un record mondiale agli Enhanced Games, una competizione che permette l’uso di sostanze dopanti.

Record e milioni: ecco le nuove regole degli Enhanced GamesSono state annunciate nuove regole per gli Enhanced Games, con un focus particolare sulla divisione delle categorie di gara secondo caratteristiche...

Temi più discussi: Bonus cultura usato come un bancomat: in 190 rischiano una multa da record per 1,3 milioni; Bonus Cultura Giovani, multe da 1,3 milioni per 190 ragazzi; Bonus cultura giovani, contanti in cambio della carta: multe da 1,3 mln per 190 ragazzi; Incentivo natalità, bonus asilo nido 2026 e supporto domiciliare per minori con gravi patologie: requisiti, importi e domanda Inps nella guida First Cisl.

Gli ultimi tre allenatori della #Juventus, media punti a confronto: - Luciano #Spalletti (stipendio da 5 milioni più 1 di bonus): 1,86 - Thiago #Motta (3,5 milioni più bonus): 1,79 - Igor #Tudor (3 milioni): 1,76 x.com

#Ederson è a un passo da #ManchesterUnited di #Atalanta per 45 milioni. Contratto fino al 2031 (5 milioni/anno). Trattative avanzate per cercare di finalizzare l'affare. Ultimi dettagli su alcuni bonus da includere nell'accordo, ma tutte le parti coinvolte nelle neg reddit

Bonus furgoni e moto, sbloccato decreto da 1,3 miliardi: incentivi anche al noleggio autoSbloccato il decreto automotive: fondi per l’industria più bonus per furgoni e moto e nuovo noleggio a lungo termine dedicato alle famiglie ... quifinanza.it

Bollette luce, in arrivo bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie. Cosa sappiamoUna misura parallela riguarderà le PMI. Per loro potrebbe arrivare, come già accaduto in passato, un nuovo sconto sulle bollette elettriche grazie ad una riduzione degli oneri di sistema destinati al ... tg24.sky.it