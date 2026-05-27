Le notizie più importanti di oggi 27 maggio 2026 a Latina e in provincia

Il 27 maggio 2026, a Latina e nella provincia sono avvenuti diversi eventi. Sono stati segnalati incidenti stradali in varie zone, con alcuni feriti lievi. Una segnalazione riguarda un incendio in un deposito di materiali, che è stato domato dai vigili del fuoco. Sono stati inoltre registrati alcuni controlli delle forze dell’ordine in diverse aree, senza particolari irregolarità riscontrate.

Le notizie di oggi, 27 maggio, a Latina e in provincia. Ecco di seguito un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali che sono avvenuti nel territorio pontino in questo mercoledì.- Tragedia nel pomeriggio ad Aprilia dove una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita mentre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Le notizie del giorno | 07 maggio 2026 - Mattino

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