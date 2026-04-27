Le notizie più importanti di oggi 27 aprile 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 27 aprile 2026, sono state registrate diverse notizie nel territorio di Latina e provincia. Tra gli eventi principali ci sono stati interventi delle forze dell'ordine, incidenti stradali e comunicazioni ufficiali riguardanti l'amministrazione locale. La giornata ha visto anche attività di controllo e segnalazioni di varia natura che hanno coinvolto diverse zone del territorio pontino.

Le notizie di oggi, 27 aprile, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo lunedì.- Sono in corso le indagini sugli spari esplosi con una pistola ad aria complessa nel corso della manifestazione per il 25 aprile a.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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