Le notizie più importanti di oggi 27 aprile 2026 a Latina e in provincia

Oggi, 27 aprile 2026, sono state registrate diverse notizie nel territorio di Latina e provincia. Tra gli eventi principali ci sono stati interventi delle forze dell'ordine, incidenti stradali e comunicazioni ufficiali riguardanti l'amministrazione locale. La giornata ha visto anche attività di controllo e segnalazioni di varia natura che hanno coinvolto diverse zone del territorio pontino.

Le notizie di oggi, 27 aprile, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo lunedì.- Sono in corso le indagini sugli spari esplosi con una pistola ad aria complessa nel corso della manifestazione per il 25 aprile a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Le notizie più importanti di oggi 27 febbraio 2026 a Latina e in provinciaIl riepilogo di questo venerdì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti in questa giornata sul territorio pontino Le notizie di oggi a... Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 27 marzo 2026 a Latina e in provincia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 22 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 19 aprile 2026 a Latina e in provincia; Redditi dichiarati, Latina è la più povera del Lazio; Presentazione Benacquista Latina - Tema Sinergie Raggisolaris Faenza. Le notizie più importanti di oggi 27 aprile 2026 a Latina e in provinciaEcco un riepilogo di questo lunedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it Le notizie più importanti della settimana dal 20 al 26 aprile a Latina e in provinciaEcco un riepilogo di quest’ultima settimana attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it LAZIO - #TERRACINA (LATINA). Erano sull’arenile di Terracina quando hanno visto una pinna spuntare dall’acqua, la reazione si sente forte e chiara nell’audio che accompagna il video: «E’ uno squalo!». L’ombra scura nuota a pochi centimetri dalla superfici - facebook.com facebook