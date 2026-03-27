Le notizie più importanti di oggi 27 marzo 2026 a Latina e in provincia

Oggi, 27 marzo 2026, a Latina e nella provincia si sono verificati diversi eventi rilevanti. Tra le notizie principali figurano un incidente stradale in periferia, un intervento di emergenza per un incendio in un edificio abitato e l’arresto di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. Questi fatti hanno caratterizzato la giornata nel territorio pontino.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco qui un riepilogo della giornata attraverso i fatti principali di questo venerdì 27 marzo avvenuti nel territorio pontino. - E’ Antonina Rodà la nuova assessora al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Latina. La novità annunciata oggi insieme ad altre che riguardano la giunta guidata dalla sindaca Matilde Celentano. Michele Nasso passa infatti all’Ambiente lasciando la delega dei Servizi Sociali a Maurizio Galardo che entra nella squadra di Governo insieme a Federica Censi che prende il posto di Francesca Tesone all’Istruzione (qui la notizia nel dettaglio). - E nuovi cambiamenti sono in vista anche nella giunta regionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Le notizie più importanti di oggi 27 marzo 2026 a Latina e in provincia Articoli correlati Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 27 gennaio 2026 a Latina e in provincia Le notizie più importanti di oggi 27 febbraio 2026 a Latina e in provinciaIl riepilogo di questo venerdì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti in questa giornata sul territorio pontino Le notizie di oggi a... Tutti gli aggiornamenti su Le notizie più importanti di oggi 27... Discussioni sull' argomento Le notizie più importanti di oggi 20 marzo 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 21 marzo 2026 a Latina e in provincia; VITTORIA DEL NO AL REFERENDUM, LA SINDACA DI LATINA: OTTIMA PROVA DEL CENTRODESTRA; LATINA | Dante rivive in un dramma sonoro al Conservatorio Respighi. Le notizie più importanti di oggi 27 marzo 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo venerdì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it MattinaRai1. . Dopo il focolaio a Napoli, arrivato ad oltre 70 persone ricoverate, l'epatite A sbarca nel Lazio, in particolare nella provincia di Latina. L'allerta sanitaria per contenere nuovi focolai è massima e sono state rafforzate le attività di controllo nell'ambito - facebook.com facebook Violenza choc a #Latina: 14enne accoltella un coetaneo per futili motivi e si vanta sui social #fondi #27marzo #iltempoquotidiano x.com