Dall' outsider dell' ultima ora al collezionista di big | le mosse dei 4 candidati per espugnare Palazzo dei Giganti

Da agrigentonotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il termine per la presentazione delle candidature, sono stati confermati quattro candidati alla carica di sindaco. Le loro esperienze variano dalla politica all’ambito imprenditoriale, e sono molto diverse tra loro. Nei mesi precedenti, alcune candidature sono state annunciate all’ultimo minuto, mentre altre si sono sviluppate in modo più stabile. La competizione si presenta ora come un confronto tra figure con caratteristiche e background differenti.

Solo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature ha sciolto le ultime riserve. Dopo mesi di incertezze, il quadro si è stabilizzato attorno a quattro profili di aspiranti sindaco molto distanti tra loro, ciascuno portatore di esperienze differenti maturate nella politica, nella.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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