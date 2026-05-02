Dall' outsider dell' ultima ora al collezionista di big | le mosse dei 4 candidati per espugnare Palazzo dei Giganti

Dopo il termine per la presentazione delle candidature, sono stati confermati quattro candidati alla carica di sindaco. Le loro esperienze variano dalla politica all’ambito imprenditoriale, e sono molto diverse tra loro. Nei mesi precedenti, alcune candidature sono state annunciate all’ultimo minuto, mentre altre si sono sviluppate in modo più stabile. La competizione si presenta ora come un confronto tra figure con caratteristiche e background differenti.