La polizia di Parigi sta indagando su oltre 100 denunce di abusi e maltrattamenti su minori nelle scuole francesi. Le segnalazioni riguardano episodi di abuso sessuale e violenze avvenuti negli ambienti scolastici. Le autorità hanno avviato verifiche e ascoltato le vittime. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sulle scuole interessate. Le indagini sono in corso, e si attendono sviluppi ufficiali.

La polizia di Parigi sta indagando su oltre 100 segnalazioni di maltrattamenti e abusi sessuali, e ci sono casi simili in molte altre città francesi La polizia di Parigi sta esaminando più di 100 denunce di maltrattamenti, molestie, violenza fisica e sessuale su bambini con un’età tra i 3 e gli 11 anni di cui sono accusati i “sorveglianti scolastici” e “animatori”, figure che non hanno un corrispettivo in Italia ma che in Francia si occupano degli alunni durante il pranzo, la ricreazione, il riposo pomeridiano e il doposcuola. Se ne è iniziato a parlare per via di una serie di inchieste giornalistiche e delle elezioni comunali di Parigi, che si sono svolte a marzo, ma negli ultimi mesi ci sono state denunce simili anche in molte altre città francesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le molte denunce di abusi su minori nelle scuole francesi

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ABUSI SESSUALI NELLA SCUOLA CALCIO, ARRESTATO EX ALLENATORE

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